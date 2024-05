Grillowanie lub ognisko – to wciąż jedne z chętniej wybieranych sposobów na spędzenie wolnego czasu i weekendu. Nieoficjalnie za otwarcie sezonu właśnie na taką formę rekreacji uważa się majówkę. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, gdzie takiego grilla lub ognisko można rozpalić. I zdarza się tak, że grillowanie odbywa się na przykład na balkonie w bloku.

Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca – mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy PSP w regionie.

Każdy grill to otwarty ogień. Nie chcę dyskutować, czy grill będzie przeszkadzał sąsiadom. Ale trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Bardzo szybko ogień może przedostać się do mieszkania, jeśli mamy dużo przedmiotów na balkonie. A to może być zagrożenie dla całego bloku.

A co jeśli chodzi o ogniska?

Ognisko można rozpalać, ale trzeba to robić w bezpiecznym miejscu. Czyli ani na polu, łące czy w lesie. Chyba, że są to specjalnie do tego przeznaczone miejsca. Należy też pamiętać o posprzątaniu po sobie i ugaszeniu takiego ogniska do końca.