– Czarę goryczy przelała decyzja, którą mi przekazano, że po pierwszej turze wyborów samorządowych mam zniknąć z otoczenia prezydenta Janusza Kubickiego – mówi o odejściu z klubu Zielona Razem Rafał Kasza.

Tuż po zaprzysiężeniu radny, przed którym druga kadencja w ratuszu poinformował, że będzie radnym niezrzeszonym.

Decyzja zapadła znacznie wcześniej. Pierwsza inauguracyjna sesja była najlepszym momentem, by to wszystko oświadczyć. W poniedziałek, dzień wcześniej mieliśmy posiedzenie klubu, na którym to wszystkim zakomunikowałem.