Wyborcy postawili na KO – co do tego wątpliwości nie ma. Przypomnijmy – przedstawiciele właśnie tej formacji uzyskali mają większość mandatów radnych miejskich. Z ramienia KO jest także nowy prezydent – Marcin Pabierowski. Według niektórych jest to szansa na zgodne rządy.

Czy podobnego zdania jest będący w opozycji Grzegorz Maćkowiak, radny PiS?

Im większa jest władza, tym większa odpowiedzialność. Będą mogli wiele. Ale tym samym nie będą mogli się niczym zasłaniać. Jeśli pojawi się jakiś problem, to ruszą od razu po pomoc i ją otrzymają.

Tym bardziej, że z ramienia KO jest także marszałek regionu oraz wojewoda lubuski.