Zwycięzca 14. edycji The Voice of Poland wydaje swój pierwszy po programie autorski singiel

Janek Górka już w finale programu dał się poznać jako songwriter. Jako jedyny finalista pracował przed finałem na swoją autorską piosenką, która powstała na długo przed programem.

Piosenka zdobyła serca widzów i zaprowadziła Janka na szczyt voice’owego podium. Równie dobrze została przyjęta wśród słuchaczy radiowych.

„Pamiętam” to kolejna pełna emocji piosenka młodego artysty. Janek pisze prosto z serca, o tym co przeżywa i co czuje. Nie boi się mówić o uczuciach i bolesnych doświadczeniach, bo wie, że wykrzyczenie bólu przynosi tak bardzo potrzebną ulgę.

– To piosenka, która opowiada o rozstaniu – opowiada Janek. – O tym jak ciężko jest pogodzić się z tym, że osoba, z która planowałeś przyszłość, tak po prostu nagle Cię zostawia.

Artysta zapowiada, że ma przysłowiowe szuflady pełne piosenek, które już niedługo także będzie można usłyszeć.