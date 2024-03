Cat Burns prezentuje swój nowy singiel „alone”! Wyprodukowany i napisany wspólnie z wielokrotnie nagradzanym brytyjskim producentem Steve’em Maciem (Ed Sheeran, Sam Smith, Charli XCX), „alone” jest pełen podnoszących na duchu harmonii wokalnych i gitarowych melodii. Fani Cat, Burners, uwielbiają szczere teksty artystki. To dzięki nim (i tytułowi Hottest Record według Clary Amfo) nowy singiel stał się natychmiastowym hitem. „alone” jest następcą wydawnictw „know that you’re not alone” i „Wasted Youth”, które powstały we współpracy z goddardem.