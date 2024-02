„Lovers In A Past Life” to druga współpraca Calvina i Rag’n’Bone Mana – w 2019 roku artyści zaprezentowali multiplatynowy singiel „Giant”. Utwór zdobył nagrodę Ivor Novello i był nominowany do nagrody BRIT Awards 2020 w kategorii Best Single.

Najnowszy utwór jest następstwem przebojowego singla Calvina „Desire” z Samem Smithem i platynowego „Miracle” z Ellie Goulding. „Miracle” spędził aż 8 tygodni na 1. miejscu oraz 16 tygodni w pierwszej trójce. Singiel sprzedał się w ponad 4,6 mln egzemplarzy i zgromadził 850 mln streamów na całym świecie.