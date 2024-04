To pierwszy singiel Arka Kłusowskiego, zapowiadający czwarty album i otwierający nowy etap w życiu Artysty.

Arek Kłusowski na polskiej scenie muzycznej obecny jest nie od dziś. Na swoim koncie ma już trzy studyjne albumy, a poza jego własną twórczością, w branży doceniany jest także jako świetny tekściarz i kompozytor. Wielokrotnie zapraszany był do współpracy między innymi przez takich Artystów jak Kayah, Justyna Steczkowska, Mery Spolsky, Julia Wieniawa, czy Doda.

Artysta poinformował niedawno o dołączeniu do Polydor Records Polska, czym jednocześnie rozpoczął nowy etap w swojej karierze zawodowej. Na huczne muzyczne otwarcie, Arek wybrał najnowszy singiel „Pop i disco”, którego od północy można posłuchać we wszystkich serwisach streamingowych.

– Bardzo cieszy mnie to, że zaczynam coś nowego, także muzycznie, a „Pop i disco” to efekt moich przemyśleń o własnym życiu, ale też generalnie o dylematach współczesnego społeczeństwa: pędzie, przebodźcowaniu i wiecznym niezadowoleniu.

Wokalista nie ukrywa, że to dla niego bardzo ważna piosenka, kryjąca pod pozornie lekką i wesołą melodią zdecydowanie mniej optymistyczne przesłanie.

– W 2023 roku byłem Najsmutniejszym Człowiekiem Świata, a kilkanaście miesięcy później wywróciłem swoje życie do góry nogami. Kiedy zamykają się przed nami jedne drzwi, otwierają się drugie…. a czasami trzeba też wyważyć okno 🙂

Do utworu powstał teledysk, w którym również powaga przesłania utworu staje w kontraście z pozytywną i humorystyczną energią jaką w pierwszym odbiorze odczuwa oglądający.