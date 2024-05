Wizyta i wykład na Uniwersytecie Zielonogórskim, a następnie spotkanie z dziennikarzami w Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie. Poniedziałek był bardzo pracowitym dniem dla dr Slawosza Uznańskiego. To astronauta, drugi z Polaków w historii, który poleci w kosmos.

Uznański jeszcze w tym roku weźmie udział w misji kosmicznej. Podczas spotkania z dziennikarzami i naukowcami w Parku Technologii Kosmicznych astronauta opowiadał m. in. ilu musiał pokonać konkurentów, by móc dojść do miejsca, w którym obecnie się znajduje.

Podczas mojego procesu selekcji było 22 tysiące kandydatów, zostało nas wybranych siedemnastu kandydatów. trzeba mieć swoją specjalizację i ugruntować swoją pozycję jako specjalista z jakiejś dziedziny nauki. Druga część to bardzo mocna otwartość nowej wiedzy, chęć nauki i ciekawości świata.

Obecny na spotkaniu prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski dodał, że nasze miasto chce wzmocnić rolę parku w Nowym Kisielinie.

Jako prezydent miasta chcę wzmocnić rolę miasta jeśli chodzi o doposażenie tej jednostki, by postawić na rozwój, badania i technologię. Jest ta branża bardzo szeroka i rozwojowa. Chcę postawić na nowoczesną Zieloną Gorę.

