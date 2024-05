Miał być zarząd, ale nie ma. A przynajmniej nie w 100%. Radni województwa lubuskiego nadal nie doszli do pełnego porozumienia. Do kompletu brakuje powołania dwóch osób. Skąd taka niejednogłośność? Okazuje się, że chodzi nie tylko sprawy lokalne, ale i te krajowe.

Mówi Grzegorz Potęga, nowo wybrany wicemarszałek.

Czyli na swoje miejsce liczą jeszcze PSL, Polska 2050, a nawet Lewica. A do tego KO ma przewagę mandatów. Do obrad radni sejmiku mają powrócić w poniedziałek 20 maja. Czy wtedy uda się znaleźć kompromis?

My w regionie jesteśmy dogadani. Nasi szefowie zaakceptowali dokument, podpisany przez przedstawicieli klubów. Ale mamy świadomość, że jesteśmy trybikiem w maszynie. I decyzyjność zależy też od Warszawy. To, co się tam dzieje. Chcemy mieć dobre relacje.