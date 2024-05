Dobry i potrzebny, czy zupełnie niepotrzebny? W kraju trwa polityczna batalia o “Zielony Ład”. Debata przenosi się również do naszego miasta.

W poniedziałek o regulacjach prawnych w jego ramach mówili politycy Koalicji Obywatelskiej. Dziś z dziennikarzami podczas briefingu prasowego spotkali się działacze Prawa i Sprawiedliwości. Europosłanka Elżbieta Rafalska zwracała uwagę, że koszty ponosi przeciętny Kowalski.

Skutki tej kosztownej zmiany, bardzo wysokie koszty, zaczynają ponosić Polacy i mieszańców krajów członkowskich. To nie jest tak, że Zielony Ład to jeden wielki akt prawny. Na to składa się wiele dyrektyw i każda odnosi się do kwestii osiągnięcia celu klimatycznego.