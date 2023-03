Czas na nowy spektakl w Lubuskim Teatrze. Od kwietnia widzowwie zobaczą sztukę “Przedstawię Ci Tatę” napisaną przez Giuseppe Della Miesricordia, a wyreżyserowaną przez Roberta Czechowskiego. Bohaterowie, to rodzina, która pewnego dnia musi zmierzyć się z poznaniem przyszłego męża swojej córki. Komedia kierowana jest dla będących w początkującej fazie związku jak i tej zaawansowanej. Błyskotliwie i z humorem pokazująca drugie dno naszych domowych historii i problemów.

W rolach głównych Marta Frąckowiak, Robert Kuraś, Katarzyna Hołyńska, Paweł Wydrzyński i Ewa Dobrucka. Aktorzy musieli zmierzyć się z mieszaniną różnych form teatralnych.

Wyszliśmy od muzyki, rytmu, to pociągnęło nas w stronę taneczną, ale potem połączyliśmy, to z warstwą tekstową, intelektualną, żeby nie wyszedł czysty taniec, a podszycie ciekawą intencją. To jest niepsychologiczne granie jeden do jednego, tylko że tu się uśmiecham, a myślę, co innego. To ciekawe zabawy dla aktora.