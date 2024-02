Miłośnicy emocjonalnej muzyki pop mają dziś powody do radości. Swoją premierę ma bowiem najnowsze wydawnictwo Skubasa o wielowymiarowym tytule “W ogień”. Jest to czwarty album w dorobku artysty.

Skubas przez wiele ostatnich lat był kojarzony jako twórca jednej z najpiękniejszych miłosnych piosenek o… braku miłości. Od premiery wywoływanego utworu “Nie mam dla ciebie miłości” minęła już niemal dekada. Tych 10 lat później o wiele bardziej doświadczony życiowo i artystycznie Skubas wydaje cały album o różnych odcieniach miłości, pokazując, jak niejednorodne jest to uczucie. Alegorią tej miłosnej, wielowątkowej palety, artysta uczynił słowo “ogień”.

“W ogień” jest płytą o odcieniach miłości. Ogień to symbol ciepła, życia, przetrwania, ale także spalania się, pożądliwości, nietrwałości. Z drugiej strony – ogień wieczny to miłość, która nigdy nie gaśnie. Na płycie pojawia się więc wątek miłości do siebie i odrzucenia przez otaczający świat (“Żywy trup”), miłości toksycznej (“Ocean”), wybaczania (“Co tylko chcesz”), przemijania, transcendencji (“Co i tak nadejdzie”, “Wracam do domu”), tęsknoty (“Nie chce mi się więcej”) wątek poświęcenia się dla drugiej osoby (“Rdza, W ogień”) a także miłość syna do nieżyjącego ojca (“Jedyny syn”).

Skubas w tak osobisty sposób komentuje swój nowy album:

To bardzo fajne uczucie trzymać swoją płytę w ręku, dotykać okładki, czuć jej fizyczną obecność. Poza tym – „czwarta płyta” – to brzmi bardzo dumnie! Mam nadzieję, że słuchacze spędzą z nią trochę czasu – cieszę się, że wreszcie będą mieli taką możliwość.

Singiel i lyric video do utworu “Nie chce mi się więcej” to z kolei piąta promocyjna odsłona albumu. Za przygotowanie obrazka odpowiada ekipa Paper Pictures na czele z Wiktorem Franko, który jest także autorem zdjęć do poligrafii płyty.