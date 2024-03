Dziewięciokrotnie nagrodzona Grammy wokalistka, autorka tekstów i pianistka Norah Jones wydała właśnie swój dziewiąty solowy album studyjny „Visions”, powstały we współpracy z producentem i multiinstrumentalistą Leonem Michelsem, a także oficjalny teledysk do utworu „Paradise” w reżyserii Joelle Grace Taylor.

Album „Visions” jest jak yang do yin, którym był „Pick Me Up Off The Floor”, ostatni album Jones z nowymi oryginalnymi kompozycjami, który został wydany na początku pandemicznego lockdownu w 2020 roku i opowiadał o wielu mrocznych emocjach tamtego okresu.

– Kiedy Kiedy po raz pierwszy usłyszałem utwory z nowego albumu „Visions” Norah, było oczywiste, że przetrwała burzę – mówi Don Was, prezes Blue Note. – Śpiewa o przebudzeniu, chęci tańca, poczuciu wolności, byciu na dobrej drodze i akceptacji tego, co przynosi życie. Widzi światło na końcu tunelu, który pochłonął ją cztery lata wcześniej i oferuje wskazówki, pocieszenie i radość innym, którzy mogą znaleźć się na podobnych rozdrożach.

– Powodem, dla którego nazwałam album „Visions” jest to, że wiele pomysłów pojawiło się w środku nocy lub w momencie tuż przed snem, a „Running” był jednym z nich. Powstał w momencie, kiedy jesteś na wpół śpiący i jakby jednocześnie obudzony – mówi Jones. – Większość utworów zrobiliśmy w ten sam sposób, ja siedziałam przy pianinie lub gitarze, a Leon grał na perkusji i po prostu jammowaliśmy. Podoba mi się surowość między mną a Leonem i sposób, w jaki nasza muzyka brzmi, tak trochę garażowo, ale jest także trochę uduchowiona, ponieważ rodzi się tu i teraz, ale też nie jest przesadnie dopracowana.