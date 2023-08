Andrew Hozier-Byrne zyskał rozgłos na całym świecie w 2013 roku za sprawą hitu „Take Me To Church”. Nagrywając piosenkę na strychu domu rodziców w Wicklow, nie wiedział jeszcze, że czeka go międzynarodowa kariera.

Dziesięć lat później, z miliardami streamów na koncie, Hozier wciąż nazywa Wicklow swoim domem. Odwiedził już każdy zakątek świata, ale to właśnie Irlandia pozostaje jego miejscem na Ziemi.

Ostatnia dekada przyniosła mu ogromne uznanie publiczności i krytyków. Multiplatynowe albumy, diamentowy singiel, liczne nagrody, ścieżki dźwiękowe oraz wyprzedane koncerty na całym świecie – to tylko niektóre z jego sukcesów. Mimo niezłego stażu, jego pasja do sztuki i ciekawość świata nie słabną. Dowodem tego jest nadchodzący trzeci album „Unreal Unearth”.