Jubileusz 50-lecia w tym roku obchodzić będzie Zielonogórski Ośrodek Kultury. Z okazji tego święta już od stycznia dla zielonogórzan szykowanych jest wiele atrakcji kulturalnych.

Motywem przewodnim w tym roku ma być liczba “czternaście”. Bo właśnie 14 marca 1974 roku to oficjalne narodziny ZOK-u. Dyrektorka ośrodka Agata Miedzińska w rozmowie z Radiem Index przyznała, że poszukiwane są w naszym mieście osoby, które urodziły się właśnie tego dnia.

W każdym miesiącu 14, bo 14 marca 1974 roku otrzymaliśmy status ZOK, będziemy zaskakiwać jakimiś elementami kultury. Mam tez prośbę – chcemy poszukać osób, które urodziły się tego właśnie dnia. Zapraszam do kontaktu z nami, mamy małe niespodzianki.

ZOK zachęca równolatków do nawiązania kontaktu. Mogą to zrobić osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (ul. Festiwalowa 3), dzwonić pod nr tel. 68 451 10 11 lub podesłać maile: zok@zok.com.pl.