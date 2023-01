Szykują się kolejne zmiany w rozkładzie jazdy zielonogórskich autobusów. Miejski Zakład Komunikacji pracuje właśnie nad poprawą obecnego.

Na czym zmiany miałyby polegać? Chodzi o zwiększenie częstotliwości linii, na które jest największe zapotrzebowanie. W tym wypadku MZK chce do tych najczęściej uczęszczanych przez pasażerów dołączyć linię numer “1”. O szczegółach mówi Jacek Newelski – kierownik sekcji Rozkładów Jazdy i Marketingu.

Co 15 minut kursują “0”, “5”, “8”, 14″, 19 – widzimy, że to był dobry krok i widzimy potrzebę, by dołożyć do tej grupę linię numer “1” . Musimy się zmieścić w tym zakresie i w tych autobusach, które mamy,. Żeby gdzieś dołożyć, to trzeba gdzieś zabrać.

W myśl zasady “coś kosztem czegoś” MZK będzie ograniczało inną linię, która nie jest aż tak obłożona, by nie można było z niej zrezygnować. To m. in. linia numer “9”.

Jędrzychów na tej trasie na pewno skorzysta, ale kosztem czego, to jeszcze zobaczymy. Przyglądamy się linii numer “9” na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do Jędrzychowa. O ile z Czarkowa do Wyszyńskiego linia jest dobrze wykorzystana, to jednak w kierunku do Jędrzychowa już chyba tych kursów tyle nie potrzeba. Patrzymy też na linię numer “17”, bo jeśli “1” będzie jeździła co 15 minut, to pytanie, czy “17” na Chynów jest potrzebna.

MZK wciąż myśli nad rozwiązaniami komunikacyjnymi. Ewentualne zmiany mają wejść w życie w marcu.