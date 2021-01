Do rozgrywek drugiej rundy superligi szykują się tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni Zielona Góra.

Zielonogórzanie powracają do gry po kilkutygodniowej przerwie. Już w piątek ZKS zagra w dalekim Zamościu przeciwko Uczelni Pasńtwowej a we wtorek pierwszy w tym roku mecz u siebie i spotkanie z 3S Bytom. Jak wyglądają dotychczasowe przygotowania do tych meczów? Pytamy trenera Lucjana Błaszczyka:

Trenowaliśmy solidnie, niestety nie ustrzegliśmy się kilku chorób, przeziębień, koronawirusów. Pojedziemy do Zamościa bez przeziębionego Łukasza Wachowiaka. Pozostali są zdrowia. Przed nami dwa, ważne mecze.

Niestety, już dziś wiadomo, że nasza ekipa nie będzie mogła skorzystać z Japończyka Taku Takakiwy, który ze względu na obostrzenia sanitarne nie otrzymał zgody na wyjazd ze swojego kraju.

Mieliśmy nadzieję, że będzie mógł przyjechać. Ale ze względu na różne obostrzenia nie będzie mógł wylecieć z Japonii. Liczyłem na niego. przydałby się w ostatnich sześciu meczach. Mamy jednak do dyspozycji naszych zawodników. Tutaj szlifujemy formę.

ZKS w tej chwili zajmuje ostatnie trzynaste miejsce w tabeli mając na koncie trzy punkty.

