Zaledwie kilka dni dzieli zielonogórskie morsy od rozpoczęcia kolejnego sezonu. Start już w niedzielę na Dzikiej Ochli. A że każda pora, według morsów, jest dobra na kąpiel w lodowatej wodzie, to pierwsze w tym sezonie wspólne morsowanie zaplanowano na godziny poranne.

Nasuwa się jednak pytanie – czy żeby zacząć morsować, trzeba się jakość szczególnie przygotowywać? Według Jacka Moszyńskiego z grupy EKM Lubuskie Morsy, najważniejsze są chęci.

Warto jednak by zacząć to z osobami, które już morsują. Nie na własną rękę. Jest to wyjście poza strefę komfortu.