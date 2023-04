Coraz bardziej kwieciście i kolorowo robi się w naszym mieście. Nowe nasadzenia pojawiły się między innymi na pasach zieleni tuż obok Urzędu Miasta. Zainstalowane tam motyle rozkwitły bratkami i stokrotkami. Jakie jeszcze kwiaty ozdobią tej wiosny nasze miasto?

Zapytaliśmy o to Agnieszkę Kochańską, miejską ogrodnik.

W tym roku skupiłam się na roślinach cebulowych, ozdobnych cebulkach. To jest bardzo ważne, żeby tak właśnie dobrać odmiany kwiatów. Są to głównie żonkile, cebulice, śnieżniki. W tym roku posadziliśmy też szachownice cesarskie, które zaskoczą nas swoim pięknem.

A kiedy takie nasadzenia się planuje?

Trzeba robić to z bardzo dużym wyprzedzeniem. Planuje to już latem. A zimą robię zakupy. Ogólnie cały czas jest też moda na nasadzenia jak najbardziej naturalistyczne i żeby były one jak najbardziej naturalne.