Zbigniew Kościk, dyrektor jednego z zielonogórskich liceów, był gościem czwartkowej “Rozmowy na 96FM”. Na liście poruszonych tematów nie mogło więc zabraknąć kwestii dotyczących edukacji. Zwłaszcza tych na szczeblu szkoły średniej.

Dyrektor Liceum nr 3 mówił między innymi o przygotowaniach do tegorocznej matury. Jednym z nich było przeprowadzenie kilka tygodni temu egzaminów próbnych. Uczniowie mieli możliwość rozwiązania ich zarówno w szkole, jak i w domach. Ci drudzy zmierzyli się więc nie tylko ze szkolnymi przedmiotami, ale także z pokusą ściągania. Kościk uważa, że był to swego rodzaju test na dojrzałość.

Jeżeli maturzysta mówi o dorosłości, jest osobą dojrzałą, to nie korzysta podczas egzaminu na przykład z Wikipedii czy innych źródeł. Stara się zmierzyć z tym zestawem. Żeby pokazać co umie, czego nie umie. Żeby dać szansę jeszcze nauczycielowi przygotowania go lepszego do maja. A czy tak zrobił – to już element dorosłości.