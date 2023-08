Dziewięć sparingów rozegra przed sezonem Enea Zastal BC Zielona Góra. Kibice drużynę mają ujrzeć 16 września, bo tego dnia planowana jest prezentacja zespołu.

Teraz pracę koszykarzy można podglądać chociażby na stadionie lekkoatletycznym, gdzie trenuje obecnie siedmiu zielonogórskich zawodników. Mówi David Dedek, trener Zastalu.

Obecnie trwają poszukiwania zawodników na wszystkie pozycje z wyjątkiem rozgrywającego. Drugi sezon w Zastalu spędzą Jan Wójcik i Michał Pluta. Ten drugi przywędrował do Zielonej Góry w połowie poprzednich rozgrywek. Przepracował wakacje w rodzinnym gronie.

Odpocząłem, ale też przygotowywałem się do przygotowań z tatą i z bratem. Jestem im wdzięczny za to i jestem gotowy. Jeśli chodzi o przygotowania, to fajnie byłoby jakby był jakiś starszy zawodnik, ktoś w rodzaju mentora, kto podpowie coś. Fajnie też mieć młodych zawodników, bo można o wszystkim pogadać. Jest dobra atmosfera.