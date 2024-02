Od marca wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury i renty wzrosną o ponad 12 procent. Tyle bowiem wyniesie tegoroczna waloryzacja. Jest ona przeprowadzana z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto z 29 lutego przez określony wskaźnik. Wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększona o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

W tym roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo, a ostateczna wysokość wskaźnika to 112,12 procent. Waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe np. emerytury i renty, ale również dodatki do nich, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2024 r.