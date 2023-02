Jak idą prace budowlane na terenie przyszłego kąpieliska w zielonogórskiej Ochli? Zapytaliśmy o to Pawła Wysockiego. Radny miasta był gościem czwartkowej „Rozmowy na 96 FM”. Nasz rozmówca powiedział na antenie Radia Index, że na terenie inwestycji pojawiły się już chociażby elementy planowanej tam zjeżdżalni.

Na horyzoncie widać już również budynek. Co się w nim znajdzie?

Mają tam być kasy, szatnie, sala do organizacji imprez, do tego restauracja. Chcemy, żeby to było miejsce, w którym można spędzić dobrze czas całą rodziną, zjeść obiad.