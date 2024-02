Platforma Obywatelska nie ma pozytywnego przekazu dla mieszkańców – mówi Robert Górski. Według radnego miejskiego – mieszkańcy mają już dość sporów. Górski tak komentuje chociażby wystawienie Marcina Pabierowskiego na kontrkandydata dla Janusza Kubickiego.

Radny dodaje też, że będzie to krótka kampania, ale w wykonaniu PO opierająca się na czarnym PR.

Mieszkańcy będą rozliczali nas z tego, co zrobiliśmy. My mamy co pokazać. A radny Pabierowski nie potrafi pokazać ani jednej rzeczy. Oni będą skupiali się na czarnym PR i myślę, że przez to przegrają wybory.