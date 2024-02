Około siedmiu tygodni pozostało do wyborów samorządowych. 12 lutego upłynął termin rejestracji komitetów wyborczych. Cały czas zgłaszać się i rejestrować mogą jednak kandydaci na radnych i prezydentów, burmistrzów i wójtów.

My jednak pytamy o to, co jest szczególnie ważne dla wyborców. Czy głosować będzie można poza miejscem zamieszkania?

Nie ma zaświadczeń o prawie do głosowania. To są wybory lokalne. Osoby przebywające gdzieś czasowo mogą głosować tylko w swoim stałym miejscu zamieszkania, zameldowania. Choć można złożyć wniosek o wpis do rejestru w danej gminie. Wtedy wójt, czy burmistrz, ma 5 dni na rozpatrzenie takiego wniosku.

Tłumaczył Stanisław Blonkowski, dyrektor zielonogórskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Wyborcy pytają o jeszcze jedną kwestię – ile będzie kart do głosowania tym razem?

W mieście Zielona Góra dostaniemy 3 karty do głosowania – na radnych, prezydenta, do sejmiku. W pozostałych gminach 4, bo dochodzi jeszcze karta do sejmiku.

