W Lubuskim Teatrze w najbliższy weekend odbędą się spektakle dwóch sztuk. Będziecie mogli zobaczyć „Samoluba” i „Oświadczyny/Niedźwiedź” w wykonaniu zielonogórskich aktorów.

Na scenie kameralnej w piątek o godzinie 10:00, w sobotę o godzinie 16:00 i w niedzielę o 12:00 i 14:00 rozpocznie się spektakl „Samolub” w reżyserii Michała Wnuka. Więcej o spektaklu mówi Magdalena Pawlak, kierownik działu impresariatu Lubuskiego Teatru.

To jest też jedna ze świeższych bajek w Lubuskim Teatrze. Fajna historia, pouczająca historia, mówiąca o tym, że dwójka dzieci bardzo chciałaby pobawić się w ogrodzie właśnie tego samoluba. Czy się uda? Czy samolub się przełamie? Jest to naprawdę ładna historia, mówiąca o tym, że czasami to twarde serce potrafi się skruszyć, po to, żeby dzieci były zadowolone i żeby było pięknie.