W Lubuskim Teatrze w najbliższy weekend odbędą się spektakle dwóch sztuk. Będziecie mogli zobaczyć bajkę dla dzieci pt. „Drakula” oraz komedię pt. „Szczęściarze” w wykonaniu zielonogórskich aktorów.

Już od piątku będziecie mogli ponownie zobaczyć komedię w reżyserii Tadeusza Kuty pt. „Szczęściarze”. Więcej o tym spektaklu mówi Magdalena Pawlak, kierownik działu impresariatu Lubuskiego Teatru.

Jest to historia mężczyzny, który zgubił los na loterii i w pewnym momencie go znajduje. Przezabawna historia, fajny spektakl. Spektakl grany również na Dużej Scenie, więc myślę, że warto przyjść i zobaczyć spektakl.

Ten spektakl odbędzie się w piątek i sobotę o godzinie 19:00 oraz w niedzielę o godzinie 18:00. Kolejną propozycją na ten weekend w Lubuskim Teatrze jest bajka dla dzieci pt. „Drakula”.

Spektakl przeznaczony jest dla dzieci troszeczkę starszych, ale jest to bardzo fajna propozycja. Jest troszeczkę mroczny, troszeczkę śmieszny, zabawny. Muzyka jest fajna, dekoracja jest przepiękna i to najbardziej chyba też ujmuje nasze dzieciaki, bo wchodzą rzeczywiście w tą krainę Drakuli, patrząc na to, co się dzieje na scenie. Spektakl opowiada historię Drakuli, który się zakochał i musi wybrać między krwią a niekrwią. Czy się uda? Odpowiedź w Lubuskim Teatrze.