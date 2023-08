Będzie krew, pot, łzy i… upał! W weekend na zielonogórskim deptaku, u stóp ratusza odbędą się zawody „Ninja Series”. Uczestnicy będą zmagać się z przeszkodami, które na zielonogórskiej starówce właśnie powstają.

W sobotę będą rywalizować dorośli w czterech kategoriach. – Imprezy z takim rozmachem jeszcze u nas nie było – mówi Rafał Kasza, miejski radny i inicjator wydarzenia.

To będzie największa impreza tego typu w Polsce i pod gołym niebem. Generalnie wszystkie imprezy “Ninja Series” są w zamkniętych obiektach. Raz w roku jest “pod chmurką” i w tym roku to jest w Zielonej Górze. To wzbudza niesamowite emocje. Przyjadą najlepsi zawodnicy nie tylko z naszego kraju.