Dożynki miejskie w tym roku odbędą się w Przylepie. Informację potwierdził w audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki, który pytany był czy miasto nie rozważało zmiany lokalizacji po pożarze składowiska niebezpiecznych odpadów.

Miejscem dożynek będzie teren Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.

Włodarz stwierdził, że spodziewa się głosów krytyki, ale uważa, że nie ma powodów do zmiany lokalizacji. Święto odbywa się co roku pod koniec wakacji po połączeniu miasta z gminą.

To jest coroczne święto plonów za trud pracy rolników. Takich posiadamy w Zielonej Górze i nie należy o tym zapominać. W Przylepie zaplanowano to o wiele wcześniej niż był pożar. Nie ma żadnych wyników, które wskazywałyby na to, że należy to odwołać.