Bąbel, kids i junior – trzy kategorie zmagań przygotowano w ramach kolejnej edycji zawodów Runaway Drogbruk Junior Zielona Góra. Biegi z przeszkodami dla najmłodszych odbędą się w najbliższą niedzielę, 2 lipca.

Miejscem zmagań będzie deptak, u stóp ratusza. O szczegółach mówi Rafał Kasza, miejski radny i organizator wydarzenia.

To będzie kolejna edycja organizowana na naszej zielonogórskiej starówce. Powoli będziemy szukać innego miejsca, mam już pomysł na zawody w naturalnym środowisku, poza miastem.

W tym roku organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji.

Jest już zapisane ponad 300 dzieciaków. Aż się boję, że się nie pomieścimy pod ratuszem. Będzie duża frekwencja, fajna atmosfera, bo będzie też sporo atrakcji, które będą nam towarzyszyć.

Zawody rozpoczną się o 12:00 od rywalizacji najmłodszych dzieci w wieku od 2 do 4 lat. W planie też rywalizacja dzieci w wieku 5-8 lat i 9-13. Więcej w całej rozmowie z Rafałem Kaszą, która do zobaczenia na wZielonej.pl. Zapisy online prowadzone są do czwartku, do północy. Link TUTAJ.