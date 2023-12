Uniwersytet Zielonogórski podpisał kolejną umowę o współpracy z lubuską placówką oświatową. Chodzi o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” z Nowej Soli.

Absolwenci tej szkoły chcą studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dyrektor szkoły Grzegorz Königsberg podkreśla, że „Elektryk” znalazł wspólny punkt związany z kształceniem na UZ. Jaki?

Wspólny punkt, jaki znaleźliśmy, to lotnictwo i drony. Chcemy się rozwijać i przygotowywać uczniów, studentów do pracy w szeroko rozumianej branży lotniczej. My, jako szkoła, idziemy w drony.