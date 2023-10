Za nami kolejna akcja “Podaruj Światło Pamięci”. Przypomnijmy, to wydarzenie, które ma na celu upamiętnienie honorowych obywateli Zielonej Góry. Jej inicjatorami są przedstawiciele Nowej Lewicy, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

– Zielonogórzan wspominamy już od 2010 roku i wciąż chcemy to robić – mówił Radosław Brodzik z Nowej Lewicy.

Honorowi obywatele miasta Zielona Góra to część naszej historii. Wymyśliliśmy tę akcję, by pokazać ludziom, że to nie tylko czas i moment, by spotykać się z naszymi bliskimi, ale też przypomnieć sobie o historii.