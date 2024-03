Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. inż. Marii Mrówczyńskiej tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport. Przypomnijmy – od 2020 roku prof. Mrówczyńska pełniła funkcję prorektora ds. współpracy z gospodarką UZ. W grudniu 2023 roku została powołana na stanowisko podsekretarza staniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Profesor Maria Mrówczyńska urodziła się w 1974 r. w Zielonej Górze. W 1999 r. ukończyła studia na kierunku geodezja i kartografia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 2006 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej obroniła rozprawę doktorską, a w roku 2013, również na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, na podstawie rozprawy habilitacyjnej stanowiącej zwarty cykl publikacji oraz oceny dorobku naukowego, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Z zielonogórską uczelnią związana jest od 1999 r. W latach 2016-2019 była prodziekanem ds. nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a w 2019-2020 dyrektorem Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przewodniczącą rady dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport.

Jest autorką lub współautorką monografii oraz podręczników, a także ponad 150 publikacji tematycznie związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji do rozwiązywania zagadnień z geodezji inżynieryjnej oraz badaniami prowadzonymi w interdyscyplinarnych zespołach, które dotyczą zastosowań sztucznej inteligencji w budownictwie, planowaniu przestrzennym i inżynierii środowiska. Za działalność naukową uzyskała wiele nagród i wyróżnień (m.in. nagrodę Ministra Budownictwa, nagrody JM Rektora Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Prof. Mrówczyńska jest też edytorem tematycznym czasopisma Geodesy and Cartography sekcja Geodezja Inżynieryjna publikowanego przez Komitet Geodezji PAN oraz członkiem rady naukowej czasopisma Civil and Environmental Engineering Reports iedytorem w czasopiśmie Journal of Water and Land Development. Jest recenzentem ponad 300 artykułów naukowych, kilkunastu rozpraw doktorskich oraz postępowań habilitacyjnych. Na kadencje 2020-2024 oraz 2024-2027 została wybrana na członka Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, jest wiceprezesem Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Brała udział w licznych konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych, jest także członkiem komitetów naukowych tych konferencji. Pełni funkcję przewodniczącej jury ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej organizowanej cyklicznie dla uczniów techników geodezyjnych. Jest odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Od początku pracy zawodowej współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizacja prac wspólnie z podmiotami gospodarczymi oraz na ich zlecenie spowodowała, że jest autorką i współautorką kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych. Kierowała oraz brała udział w projektach naukowych oraz projektach realizowanych wspólnie z przemysłem. Jest współautorką zgłoszeń patentowych oraz wzorów użytkowych krajowych i europejskich. Posiada uprawnienia zawodowe z zakresu geodezyjna obsługa inwestycji.

