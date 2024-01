Czy Zielona Góra pójdzie drogą Krakowa? Chodzi o tymczasową adopcję psów. Tam ponad setka czworonogów może przetrwać najzimniejsze dni w domowych warunkach.

Paweł Wysocki, radny Zielonej Razem zaangażowany w remont schroniska przy ul. Szwajcarskiej marzy, aby podobną drogą poszli mieszkańcy Zielonej Góry.

OTOZ Animals i schronisko robi taką akcję, żeby chociaż na chwilkę wziąć przy tych mrozach pieski do domu. Fajna akcja powstała w Krakowie i wszystkie pieski z kojców zewnętrznych zostały wyciągnięte przez mieszkańców. Ja wiem, że wiele osób boi się wziąć do domu pieski ze schroniska, ale to może jest fajny moment, żeby to sprawdzić.