Każda gala “Warto Jest Pomagać” ma swój niepowtarzalny klimat, ale ta jest wyjątkowa, bo odbyła się w roku jubileuszu 15-lecia stowarzyszenia.

Jedną z ambasadorek stowarzyszenia jest Joanna Kołaczkowska, która tradycyjnie koncert prowadziła wspólnie z Leszkiem Jenkiem. Jak mówi, dla niej to co roku wyjątkowe wydarzenie.

To jest bardzo ważne, żebyśmy my wiedzieli, że to żyje cały czas. Grzegorz Hryniewicz i całe stowarzyszenie działa przez cały czas, a my jesteśmy po to, żeby pamiętać i razem celebrować te chwile również.