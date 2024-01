Jak już Was informowaliśmy – trwa rekrutacja zimowa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Nabór dotyczy studiów drugiego stopnia i kierunków technicznych. Co oznacza, że rekrutacja dotycz wyłącznie kierunków na kampusie a Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W sumie przygotowanych zostało 13 kierunków, zarówno na studiach w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Są one podzielone na 5 wydziałów. W sumie na studentów czeka niemal 800 miejsc. Dokładniej – 405 miejsc na studiach stacjonarnych i 390 na studiach niestacjonarnych. A jakie są etapy rekrutacji? Na początek należy się zarejestrować oraz uzupełnić wszystkie dane.

Na tej podstawie, w zależności od uzyskanej liczby punktów i dostępnych miejsc, jest ten kandydat gdzieś umieszczony w tym limicie. Potem następuje etap kwalifikacji. Osoby, które wszystko wypełniły tak jak trzeba, zmieściły się w limicie, dostarczają nam dokumenty. Można to zrobić zarówno tradycyjnie, jak i online.

Mówiła Agnieszka Łaszczowska, kierowniczka Biura Rekrutacji UZ. Co dalej?

Zanim komisja ogłosi decyzję, to każdy z tych kandydatów musi wgrać do systemu skany dokumentów. Na tej podstawie wiemy, że jest on chętny podjąć u nas kształcenie.