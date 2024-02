Sebastian Górski, tak jak już informowaliśmy wraca do Lechii Zielona Góra. Wcześniej przez rok był zawodnikiem pierwszoligowego Chrobrego Głogów.

Jak na transfer doświadczonego zawodnika zareagował trener Lechii Andrzej Sawicki? Szkoleniowiec naszego trzecioligowca przyznaje, że w kontakcie z Górskim był niemal przez cały czas.

Trochę niespodzianka, ale też nie do końca, bo nie ukrywamy, że byliśmy w kontakcie i trzymaliśmy rękę na pulsie. Były też propozycje z innych klubów, ale cieszymy się, że Sebastian wylądował u nas. Mamy też oczywiście oczekiwania, liczymy, że Sebastian da nam tu sporo jakości.

Trener Lechii nie ma wątpliwości, że Sebastian Górski, mimo iż przychodzi do zespołu pod koniec okresu przygotowawczego, nie powinien mieć problemów z adaptacją do gry w drużynie trzecioligowca.

Jesteśmy po rozmowie, jeśli chodzi o aspekty taktyczne. W klubie Chrobry Głogów grali podobnie, co my. Jeśli chodzi o ten aspekt, to nie będzie tutaj większego problemu.