Tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni Zielona Góra nie mają czasu na odpoczynek. Mimo, że nasza ekipa zakończyła rozgrywki w superlidze, to wciąż sporo się dzieje, jeśli chodzi o rywalizację zielonogórskich tenisistów.

Za młodymi zawodnikami ZKS-u udany start w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, o której mówi jeden z trenerów ZKS-u Paweł Sroczyński.

Najważniejsze cele na najbliższy okres to barażowe mecze o awans do superligi i pierwszej ligi zarówno wśród pań jak i panów.

Przed nami trzy barażowe, o awans do superligi tenisa stołowego. Wyznaczone one zostały na 27 maja i 10 czerwca. Podobnie czekają nas baraże o pierwszą ligę kobiet i mężczyzn Z uwagi na start naszych zawodników na start w Puchar Świata będziemy dogadywać te terminy, ale już rozpoczęliśmy przygotowania do tych meczów.