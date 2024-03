Święconka – to nazwa pokarmów święconych w Wielką Sobotę w kościołach katolickich. To powód, dla którego wciąż najliczniej w okresie przedświątecznym odwiedzane są kościoły. Jak wygląda święcenie pokarmów w zielonogórskich parafiach?

Poniżej wykaz kościołów wraz z godzinami:

Parafia pw. Ducha Świętego: od godz. 10.00 do 15.00 o pełnych godzinach

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej: od godz. 9.00 do 15.00 o pełnych godzinach

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: od godz. 11.00 do 16.00 o pełnych godzinach

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego: od godz. 10.00 do 16.00 o pełnych godzinach

Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela: od godz. 10.00 do 15.00 o pełnych godzinach

Parafia pw. św. Stanisława Kostki: od godz. 10.00 do 13.00 o pełnych godzinach

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca: od godz. 10.00 do 17.00 o pełnych godzinach

Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu: od godz. 10.00 do 14.00 o pełnych godzinach

Parafia pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego: od godz. 10.00 do 16.00 co pół godziny

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego: od godz. 10.00 do 14.00 co pół godziny

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej: od godz. 9.00 do 11.00 (ostatnie o godz. 11.00) oraz od 13.00 do 15.30 co pół godziny

Parafia pw. św. Urbana I: od godz. 10.00 do 15.00 co pół godziny

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: od godz. 9.00 do 16.00 co poł godziny