Wśród stoisk z różnymi produktami, czy jedzeniem pojawili się strażnicy graniczni, którzy opowiadają o pracy w straży i omawiają szczegóły naboru. Czego jeszcze można się od nich dowiedzieć?

Przy Alei Niepodległości można zauważyć punkt Straży Granicznej. Mundurowi chętnie odpowiedzą na pytania oraz zdradzą szczegóły prowadzonego właśnie naboru. Mówi starszy chorąży sztabowy Anna Walczak.

Można się dowiedzieć o straży granicznej wielu rzeczy, o naborze, o kryteriach przyjęcia, na czym polegają egzaminy i cały etap kwalifikacyjny. Młodzi ludzie pytają właśnie, jak to u nas jest z przyjęciem, ze złożeniem dokumentów, czy są terminy wybrane, czy nabór jest ciągły. Takie różne pytania zadają. No i na czym polega też ta praca, bo nie każdy sobie zdaje sprawę, że tutaj u nas na zachodzie troszeczkę inaczej to wygląda niż na wschodzie. Pytają się po prostu, co my tu robimy – no to tłumaczymy, że działamy również w głębi kraju, no i rozmowa się wtedy fajnie rozkręci, to wtedy pytają o wiele innych rzeczy. Często są zainteresowani.