W niedzielę 2 kwietnia swoje święto miały osoby z autyzmem. Temat ten jest jednak na tyle ważny, że na antenie Radia Index rozmawiamy o nim nie tylko od święta. Tym bardziej, że od ponad 20 lat w naszym mieście działa Stowarzyszenie “Dalej razem”. Instytucja prowadzi między innymi placówkę edukacyjną w zabytkowej willi przy ulicy Sienkiewicza.

Obecnie pod skrzydłami stowarzyszenia jest ponad 200 rodzin. W każdej z nich jest przynajmniej jedna osoba z autyzmem – w różnym wieku. Specjaliści mówią, że diagnozę wstępną można postawić już w pierwszym roku życia. I co ważne – Stowarzyszenie “Dalej Razem” także w tym pomaga – mówi Ewa Gruna – Skowron, wicedyrektorka przedszkola “Dalej Razem”.

W praktyce rodzic do nas dzwoni, kierujemy go do zespołu diagnostycznego. Ten następnie wyznacza terminy. Często takie dziecko z diagnozą zostaje tez u nas w przedszkolu lub szkole.