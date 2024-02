Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą uprawiać sport? Oczywiście – mówi dr Marta Dalecka, wiceprezes Zarządu Głównego AZS ds. sportu osób z niepełnosprawnościami. Wystarczy tylko znaleźć odpowiednią dyscyplinę. Najważniejsze – bezpieczną dla danej osoby i jej problemów zdrowotnych. Przydadzą się też chęci – często osoby z problemami zdrowotnymi mają za sobą lata zwolnień lekarskich z uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.

Dyscyplin, uprawianych przez studentów z niepełnosprawnościami, na naszej uczelni nie brakuje. Dr Dalecka wymienia chociażby szermierkę osób na wózkach inwalidzkich, bocci, pływanie i bowling.

Zapraszam do kontaktu. Wystarczy do mnie napisać. Jak już taka osoba się zgłosi, to pokierujemy. Podpowiemy, co dalej. Olbrzymim przełamaniem jest już samo odezwanie się do nas. Osób z niepełnosprawnościami jest u nas na UZ około 240.