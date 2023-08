Z uwagi na oszczędności w tym roku Urząd Miasta pracuje krócej. Decyzją prezydenta Janusza Kubickiego urzędnicy pracują nie osiem, a siedem godzin. Czy taki stan ulegnie zmianie?

O to w audycji “Prezydent na 96 FM” włodarza miasta zapytała nasza słuchaczka, pani Joanna.

Janusz Kubicki na razie nie przewiduje powrotu do ośmiogodzinnego trybu pracy urzędników miejskich.

Jeden z postulatów wyborczych jednego z ugrupowań brzmi, by wprowadzić czterodniowy tryb pracy. My wprowadziliśmy krótszy okres. Na dziś urząd działa bez zakłóceń i bez problemu. Będziemy myśleli, by jedni i drudzy – petenci i pracownicy – byli zadowoleni.