To już ostatnie tygodnie przed zakończenie inwestycji. Mowa o schronisku dla bezdomnych zwierząt. Dziś o to, co dzieje się przy ulicy Szwajcarskiej, pytaliśmy radnego klubu „Zielona Razem” Pawła Wysockiego.

Przypomnijmy, że to jedno obecnie realizowanych zadań. Co w tej chwili się dzieje?

Mamy dach, teraz wykończeniówka. Do końca marca ma zostać wykonana elewacja, zostanie położona struktura. Mają być wykończone korytarze, kojce dla piesków. Do końca marca chcemy to wszystko pokazać. Do tego można było głosować nad muralem, który ma się pojawić. Mamy fajną ścianę, gdzie może coś powstać.

Do tego ma powstać jeszcze wybieg dla psów i bawialnia. Wykonawca ma termin do 20 kwietnia. Schronisko powinno zostać oddane do użytku na początku maja. Przypomnijmy, że zadanie pochłonie kwotę około 13 milionów złotych.