Mieszkańcy Chynowa, Jędrzychowa czy ulicy Jedności mają informacje o jakości powietrza w swojej okolicy. Od niedawna dane o smogu możemy zobaczyć także przy alei Konstytucji 3 Maja, obok hotelu Ruben. To dwunasta stacja monitoringu jakości powietrza.

Im więcej takich punktów, tym bardziej wiarygodne informacje o zanieczyszczeniach – przekonuje Dariusz Legutowski, miejski radny.

Żeby to dobrze działało, trzeba opomiarować całe miasto – centrum oraz nasze osiedla, na których jest największy problem. Okazuje się, że nasz system monitoringu spełnia swoją rolę, bo mieszkańcy zwracają na to uwagę i zastanawiają się nad tym, w jaki sposób ograniczyć emisję czy ewentualnie wymienić piec.

Smog daje się we znaki szczególnie teraz, gdy zielonogórzanie ogrzewają swoje mieszkania. Wczoraj wieczorem mapa miasta była pełna czerwonych i pomarańczowych punktów, które oznaczają wysoki poziom zanieczyszczeń.

Jak temperatura spada poniżej zera, to pojawiają się problemy. Mieszkańcy zaczynają palić czy dogrzewać swoje mieszkania i wtedy pojawiają się zanieczyszczenia. Co ważne, nasze punkty pomiarowe bardzo ładnie odzwierciedlają, jaka jest jakość powietrza w całym mieście. Na dzielnicach jest najgorzej, bo jest najwięcej „kopciuchów”. Potwierdza się, że trzeba z tym zrobić porządek.

Stacje monitoringu jakości powietrza to jedna z inicjatyw na rzecz zmniejszenia smogu. Drugą są miejskie dopłaty do wymiany pieców. W projekcie budżetu miasta na przyszły rok zapisano ok. 600 tysięcy złotych na ten cel. Pula może się jeszcze zwiększyć w razie potrzeby.