Dziś pierwszy dzień wakacji. Jutro wielu z nas uda się na wypoczynek. Lubimy wypoczywać nad wodą, ale ważne, by wypoczywać z głową.

W Lubuskiem również nie brakuje kąpielisk, które już są albo będą oblegane. Marek Cieśla, ratownik WOPR apeluje, by wypoczywać odpowiedzialnie. Przyczyny utonięć zawsze są takie same, ratownik wskazuje na trzy powtarzające się powody.

Przede wszystkim brawura, miejsce niezabezpieczone i alkohol. Apeluję o zdrowy rozsądek. My wcześniej sprawdzamy wodę. Ludzie potrafią w ciągu nocy wrzucić do wody ławkę i sprawdzić czy tonie.

I dlatego – jak mówi ratownik WOPR – warto wybierać strzeżone kąpieliska.

Kąpmy się na kąpielisku strzeżonym, bo tam jest zawsze ratownik i nam pomoże. Ma odpowiednie przeszkolenie, apteczkę. Jak się coś zdarzy, to mamy większe szanse na przeżycie. Jeżeli piliśmy alkohol, to nie wchodźmy do wody. Odczekajmy albo sobie darujmy.