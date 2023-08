– Dziękujemy strażakom za ich pracę, a od władz miasta oczekujemy bieżącego, codziennego raportu z postępów dotyczących uporządkowania pogorzeliska i wyników badań – mówili radni miejscy Platformy Obywatelskiej.

Przedstawiciele tego ugrupowania w ratuszu uważają, że mieszkańcom brakuje wielu informacji dotyczących m.in. miejsca pożaru, a jeśli są, to nieprecyzyjne. Mówi Marcin Pabierowski.

Mamy takie zapisy w tych badaniach np. jak “sąsiedztwo pogorzeliska”. Co to jest sąsiedztwo? Mówimy o strefie zero? Odległość 200 czy 100 metrów? Informacje należy profesjonalnie rozbudować. Naszym zdaniem z tego miasto się nie wywiązuje.

Jeśli chodzi o miejsce pożaru, to radny Dariusz Legutowski poinformował, że skontaktował się z właścicielem hali z toksycznymi odpadami. Osoba, która wynajęła swój obiekt firmie zwożącej odpady winą za to, co się stało w Przylepie obarcza… władze miasta.

Właściciel przedstawił swoją opinię, że prezydent wykonywał działania pozorowane i nie chciał usunąć tych odpadów. Ja również tak uważam. To wynika choćby z tych wyroków NSA. Prezydent wpisał w tym roku decyzję, że będzie chciał zutylizować odpady do 31 marca 2026 r. Właściciel się od decyzji o przejęciu nieruchomości przez miasto się odwołał. Sprawa jej przejęcia budzi zresztą pewną wątpliwość.

Legutowski przypomniał o podjętej dwa lata temu uchwale intencyjnej na sesji rady miasta, żeby miasto nieodpłatnie przejęło nieruchomość. Sprawa skończyła się w sądzie, który wskazał błędy w uchwale oraz podtrzymał decyzję o utylizacji odpadów. Radni PO skrytykowali władze miasta, że nie chciały podjąć negocjacji z właścicielem hali w sprawie odkupienia obiektu.

Radny Janusz Rewers wskazał program z Polskiego Ładu, w którym do połowy sierpnia można ubiegać się dofinansowanie na utylizację pogorzeliska.

Złóżmy wniosek, myślę, że w obecnej sytuacji jest poważna szansa, że pieniądze na utylizację tego, co zostało się znajdą. Zachęcamy do tego, żeby była szansa pozyskania środków rządowych.

Radni miejscy PO pytani o to czy planują złożyć wniosek o zwołanie kolejnej nadzwyczajnej sesję w tej sprawie, przyznali, że teraz czas na pracę. Zaapelowali też do prezydenta o więcej informacji. – Dawajmy mieszkańcom informacje. Nawet, jeśli są złe.