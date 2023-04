Czy Polskie Stronnictwo Ludowe może być „języczkiem u wagi” i łącznikiem zwaśnionych urzędów: Marszałkowskiego i Miejskiego? Zdaniem wicemarszałka województwa z ramienia PSL Łukasza Poryckiego jak najbardziej.

Pytanie pojawiło się w kontekście planów, by PSL wprowadził klub do Rady Miasta będąc sojusznikiem prezydenta Janusza Kubickiego. PSL w sejmiku jest tymczasem w koalicji z Platformą Obywatelską, z którą prezydentowi nie po drodze w mieście. Jak w tej politycznej konfiguracji może się odnaleźć PSL?

Może to jest dobry początek, by wrócić na właściwe tory we współpracy i zakopać trochę te rowy nieufności, które są między urzędami. Nie ukrywam, że te drogi się rozjechały.