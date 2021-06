Miejskie przedszkole nr 34 obchodzi w tym roku okrągły jubileusz. A dokładniej 40-lecie istnienia. Rocznica cieszy tym bardziej, że placówka była powoływana tylko na tak zwaną chwilę.

Jak widać chwila ta się jednak nieco przedłużyła. A wraz z każdą dekadą w przedszkolu przybywało nowych wychowanków. Bez względu na rocznik nauczycielom placówki przyświecał jeden cel.

Każda placówka jest inna. My od samego początku postawiliśmy na muzykę, taniec. Czyli to, co dzieci najbardziej lubią. Jest to niesamowite. Muzyka jest wszędzie. I w Tobie. I we mnie. Na polach. I w wietrze.

Okrągły jubileusz okazał się świetną okazją do podróży dookoła świata. Przewodnikami turystycznymi były dzieci. Maluchy zabrały swoich gości między innymi do Indii czy też na Antarktydę. Oprócz uśmiechów i braw, popisy przedszkolaków wzbudziły również wspomnienia.

Wszystkie przedszkola mają to do siebie, że bez względu na to ile mają lat, zawsze są młode. Młode są dziećmi, które tam przychodzą. Dla mnie to jest szczególne przedszkole, dlatego że przez kilka lat moje dziecko tam uczęszczało. I co jest niesamowite? To, że panie zawsze jak mnie spotykają, to pytają co słychać u mojego Radzia. A to jest już dorosły człowiek. Tak jakby cały czas obowiązywała gwarancja na to, co się w tym przedszkolu wydarzyło. To jest niesamowite, że po tylu latach pamiętają swoich wychowanków.