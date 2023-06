Ponad 7 mln zł przekazał od momentu wybuchu wojny aż do teraz samorząd województwa lubuskiego. Dziś za tę pomoc dziękowała delegacja z obwodu sumskiego.

Przedstawiciele regionu graniczącego bezpośrednio z Rosją goszczą obecnie w naszym regionie. Harmonogram jest napięty po to, aby pomoc była długotrwała i sprecyzowana. Radosław Brodzik, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej, który podejmuje ukraińską delegację mówi o krzywdach, które cały czas dotykają mieszkańców obwodu sumskiego.

Proszę sobie wyobrazić dzień po dniu, godzina po godzinie, minuta po minucie, alarmy bombowe, dzieci, które muszą chować się do schronów i drony latające po ulicy. To jest tylko 80 km od granicy z Rosją. Naszym obowiązkiem jest to, by jako samorząd wspierać skutecznie, także w kontekście integracji Unii Europejskiej i wstąpienia Ukrainy do NATO.